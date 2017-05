ADVERTISEMENT

La prochaine couverture du magazine The New Yorker, qui sortira le 22 mai, met en lumière deux actualités qui ont fait polémique aux Etats-Unis récemment.

Barry Blitt a dessiné le patron du FBI, James Comey, se faisant expulser sans ménagement d'un avion, tiré au sol par un agent fédéral. "James Comey mesure 2,03 mètres. Il aurait probablement été heureux d'abandonner son siège dans une cabine à l'étroit", a commenté Barry Blitt à propos de son dessin.





Mardi 9 mai, Donald Trump a brutalement limogé le patron du FBI James Comey, un acte rarissime pour un président américain. Celui-ci a justifié sa décision en l'accusant d'avoir mal géré l'enquête sur les emails de Hillary Clinton.

Mais dans un second temps, jeudi 11 mai dans une entrevue à NBC, Donald Trump a admis qu'il avait demandé trois fois à James Comey s'il était visé par une enquête sur des liens avec la Russie, au risque d'alimenter des soupçons d'ingérence ou d'intimidation.

"Il a dit qu'il n'y avait pas d'enquête sur moi", a expliqué le président américain, en référence aux investigations en cours sur des liens entre des proches de Trump et la Russie durant la campagne électorale de 2016. Mais malgré ces assurances données par le patron du FBI, Donald Trump a avoué qu'il avait l'affaire avec la Russie en tête quand il a pris la décision de le renvoyer: "En fait quand je me suis décidé, je me suis dit: 'Ce truc avec la Russie, Trump et la Russie, c'est une histoire inventée'".

L'autre sujet du dessin renvoie aux récentes expulsions très médiatisées de passagers de vols intérieurs américains.

Un médecin américain d'origine vietnamienne, passager de la compagnie United Airlines, avait ainsi été brutalement expulsé par la police de l'aéroport de Chicago le 9 avril d'un vol surréservé en partance pour Louisville, dans le Kentucky. Une scène filmée par d'autres passagers qui avait entraîné une vague de condamnation internationale.

La semaine dernière, un couple californien a en aussi affirmé avoir été expulsé d'un vol Delta Air Lines qui faisait l'objet de surréservation pour avoir refuser de céder le siège de leur enfant.

Après ces incidents, les dirigeants de quatre grandes compagnies aériennes américaines ont fait des promesses de réforme, notamment chez United Airlines et Delta Air Lines la hausse à 10 000 dollars au lieu de 1350 du montant compensatoire maximum pour inciter un passager à céder sa place sur un vol surréservé.