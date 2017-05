Inondations: la situation semble s'améliorer

ADVERTISEMENT

La situation des inondations semble s'améliorer. L'eau de l'importante crue printanière commence à baisser dans l'ouest de la province et les prévisions sont plus optimistes pour la Mauricie, ont annoncé les autorités vendredi matin.

Les autorités - dont le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et le ministre de l'Environnement, David Heurtel - avaient des nouvelles relativement positives pour les milliers de sinistrés.

À l'ouest, le débit et l'eau ont commencé à baisser dans la rivière des Outaouais, dans la région de Gatineau.

Dans la région de Montréal et de Laval, la rivière des Prairies et la rivière des Mille Îles ont aussi commencé à reculer.

Le débit dans les Grands Lacs a légèrement augmenté, mais le ministre Heurtel a souligné que cela ne devrait pas se traduire par une hausse du niveau dans le lac Saint-Louis.

En Mauricie, où les météorologues annonçaient plusieurs millimètres de pluie pour une région déjà très affectée, les prévisions semblent plus clémentes. Il devrait y tomber de 20 à 25 millimètres de pluie d'ici lundi, et les vents seraient moins puissants que prévu.

En ce moment, 187 municipalités sont touchées par le sinistre et plus de 4400 résidences sont inondées. De plus, 552 routes sont affectées.

Par ailleurs, le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Bernard Sévigny, était présent à la conférence de presse pour annoncer le lancement d'une initiative pour mobiliser les municipalités qui ne sont pas affectées par la catastrophe pour qu'elles prêtent main-forte aux autres. Les villes fourniraient des ressources humaines et techniques, puis de l'équipement aux régions dans le besoin.

