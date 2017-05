Levez-vous un peu plus tôt, préparez un véritable festin pour votre mère, puis apportez-lui dans sa chambre. Laissez-la se reposer et profiter de son dimanche matin, avec un réconfortant café à la main. Petite attention, gros effet.

Et tant qu’à lui faire le déjeuner, pourquoi ne pas y glisser une jolie carte fabriquée à la main dans laquelle vous aurez pris le temps plus tôt dans la semaine de lui réaffirmer votre amour inconditionnel. Une maman aime toujours être réassurée. Écrivez quelque chose de votre cru et oubliez les poèmes quétaines trouvés sur Internet.

Offrez-lui du temps en l’accompagnant faire quelques emplettes. Donnez-lui vos conseils, et surtout faites-le sans lever les yeux vers le ciel quand elle hésite entre deux jupes noires.

Lancez-vous dans la concoction d’une recette élaborée que vous voulez faire depuis longtemps. Sinon, profitez-en pour préparer une grosse marmite de sa délicieuse sauce à spaghetti, comme dans le temps.

Préparez-lui une fournée de ses petites douceurs préférées. Des biscuits, petits gâteaux, granolas, barres tendres... Les possibilités sont illimitées. Emballez le tout dans un bel emballage, et le tour est joué.

Allez faire une balade dans les bois, sur une montagne, ou dans un quartier qui lui ai cher, et profitez-en pour rattraper tout le temps perdu.

Le livre vous a peut-être coûté quelque chose, mais tant qu’à le laisser moisir au fond de votre garde-robe, pourquoi ne pas donner au suivant, surtout si vous l’avez affectionné particulièrement. Après toutes ses années, vous devez connaître votre mère plutôt bien, vous saurez trouver un ouvrage dans votre collection qui lui plaira à son tour.

Regroupez tous ses coups de cœur musicaux des dernières années et faites-en une liste de lecture qu’elle pourra faire jouer à sa guise lorsqu’elle est au bureau, à la maison ou encore lorsqu’elle fait du sport.

Parlant de sport, si votre condition physique respective vous le permet, proposez-lui de vous joindre à elle pour une partie de tennis, un petit 30 minutes de marche rapide ou encore une séance de yoga!

Elle en a des centaines datant des années 80 et 90, mais depuis, le tout dort dans le fond d'un coffre et celles prises plus récemment sont rangées quelque part dans l’ordinateur. On a donc peu de chance de tomber dessus par hasard tous les jours. Faites imprimer des photos de la famille, de vous-mêmes, et encadrez-les. Ça lui fera sûrement plus chaud au cœur que vous le pensiez.