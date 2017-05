ADVERTISEMENT

Pour cette fête des mères 2017, voici notre palmarès de 10 mamans québécoises stars et stylées. Voyez notre vidéo.

Abeille Gélinas, maman d’un petit Zayne Adam, a le sens du style, toujours pile dans le mille des tendances. La Dj montréalaise conjugue avec merveille « mode » et tendances.



Ariane Moffatt, déjà maman avec sa compagne de deux jumeaux Paul et Henri, attend un 3e enfant. Elle aime porter sur scène les créations du duo québécois UNTTLD.

Cœur de Pirate est une maman branchée qui s’amuse de la mode et des tendances. Elle ose les robes couture sur scène et sur les tapis rouge, quant elle ne porte pas des slims et des vestes parfaitement dans le coup.



Marie-Mai, jeune maman d’une petite Gisèle, est bien connue pour son style et ses looks beauté toujours impeccables. De la scène à la vie de tous les jours, c’est un sans faute.



Marilou est une jeune maman occupée. Entre son site « Trois fois par jour », sa ligne de vêtements pour enfants et ses robes de maison, elle n’arrête jamais. Elle peut tout porter et magnifie tous les modèles même sa fameuse robe de maison – qui a créé la polémique.

Voyez la suite dans la vidéo ci-dessus.

