Arrêtez de mettre des cotons-tiges dans vos oreilles, affirme une nouvelle étude

Ce n'est pas une légende urbaine, les cotons-tiges peuvent sérieusement nuire à vos oreilles.

Selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Pediatrics, les cotons-tiges envoient des dizaines d'enfants aux urgences tous les jours.

L'étude a examiné les données de 1990 à 2010 du National Electronic Injury Surveillance System, le système de surveillance des blessures de la Commission de la sécurité des produits de consommation des États-Unis. Les chercheurs ont constaté que durant cette période de 20 ans, 263 338 enfants américains âgés de moins de 18 ans ont été envoyés à l'urgence en raison de blessures aux oreilles liées à l'utilisation de coton-tige. C'est environ 36 enfants par jour.

Pour l'ensemble des enfants traités pour des blessures aux oreilles, 25% ont vécu une rupture du tympan, ce qui peut entraîner une perte de l'audition. Une perforation du tympan peut être extrêmement douloureuse et peut prendre plusieurs semaines avant de guérir par elle-même. Occasionnellement, une chirurgie est nécessaire pour réparer un tympan perforé.

Et ce n'est pas le seul danger des cotons-tiges. «Les fibres de coton se mélangent souvent avec la cire, formant un bouchon collant et obstructif qui est difficile à retirer», explique le docteur Ron Lemckert, oto-rhino-laryngologiste et directeur du Curtis Cosmetic & Laser Centre en Ontario.

Alors que devriez-vous faire si vous (ou votre enfant) sentez que vos oreilles sont bouchées ? Laissez-les tranquilles! Tout simplement.

«La fonction de la cire d'oreille est de conserver votre canal auditif propre», indique le docteur Douglas Backous, président du comité d'audition de l'Académie américaine d'otolaryngologie - chirurgie de la tête et du cou et directeur de la chirurgie auditive et à la base du crâne de l'Institut Suédois de Neuroscience à Seattle.

Utiliser des écouvillons de coton pour «nettoyer» les oreilles ne fait que pousser la cire plus profondément, rendant l'audition légèrement plus difficile. Donc si cela vous dérange vraiment, contactez votre docteur ou un oto-rhino-laryngologiste qui pourra vous prescrire des gouttes pour les oreilles qui peuvent aider à expulser la cire d'oreille.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.