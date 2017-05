Les agents de contrôle de l’aéroport T.F Green du Rhode Island, aux États-Unis, ont fait de drôles de découverte en passant des peluches en forme de lapin et d’ours sous les rayons X. Ceux-ci cachaient un chargeur à balles et un pistolet calibre 40. Après interrogation, le père et son fils qui ont tenté de faire passer ces objets dangereux ont pu prendre leur vol pour Détroit.

Cette histoire est un peu plus triste. Un crocodile emprisonné dans un sac de voyage est devenu fou et a fait peur à un vol complet en partance de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. La terreur régnait tellement à bord que l’avion a perdu sa balance et est allée s’écraser. Seuls une personne et le crocodile ont survécu.