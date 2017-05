ADVERTISEMENT

L’animatrice Véronique Cloutier a annoncé jeudi sur sa page Facebook que l’émission Votre beau programme ne sera pas de retour pour une deuxième saison.

«J'ai entrepris un long processus de réflexion et avec l'écoute, la patience et les bons mots de mes amis, famille et précieux collègues, j'ai décidé de faire table rase et me réconcilier avec mon métier dans un tout nouveau projet dont je vous parlerai plus en détails dans les prochains mois», a-t-elle écrit dans un long message.

Véronique Cloutier effectuait son retour à la télévision dans l’animation de cette émission hebdomadaire qui était présentée sur les ondes d’Ici Radio-Canada.

Les cotes d’écoute n’ont pas été au rendez-vous pour Votre beau programme qui alliait plusieurs genres en même temps.

«Voilà, il n'y aura eu qu'une seule saison, mais je ne l'oublierai jamais. Je ne garderai que les beaux souvenirs... et ils sont nombreux», a conclu celle qui a pris le temps de remercier son équipe, ses invités et les gens qui ont apprécié l’émission.