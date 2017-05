Veillée au flambeau pour les disparus de la rivière Sainte-Anne

ADVERTISEMENT



Plus de 100 personnes ont rendu hommage aux victimes emportées par la crue des eaux. Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

À Sainte-Anne-des-Monts, plus de 100 proches et amis se sont rassemblés lors d'une veillée aux chandelles, organisée pour rendre hommage à l'homme et à la fillette emportés par la rivière dimanche.

Un texte de Laurence Gallant, d’après les informations de Léa Beauchesne

Les recherches ont permis de retrouver le corps de Mike Gagnon, 37 ans, et le véhicule dans lequel il se trouvait avec la mère de l'enfant, qui elle, a survécu. La fillette manque toujours à l'appel.

Guillaume Béchard, un proche Mike Gagnon, a organisé la soirée de recueillement. Il s’est dit surpris d’autant de solidarité.

«Je pensais jamais que le monde allait embarquer comme ça ce soir […] Je suis sans mot.» - Guillaume Béchard, ami de la victime



Les proches des victimes rassemblés en hommage aux victimes.

«J’ai des enfants. Tout le monde en a. Mike c’était mon ami. Kim aussi. Pis la petite, c’est encore une enfant. C’est la seule raison pour laquelle j’ai fait ça», affirme Guillaume Béchard.

Le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, était présent pour rendre hommage aux victimes.

Des chandelles et des peluches ont également été déposées dans la rivière Saint-Anne.



Les proches de Mike Gagnon se sont recueillis mercredi soir.

Les recherches se poursuivent

À Sainte-Anne-des-Monts, les recherches ont repris jeudi matin dans le but de retrouver la fillette de 2 ans portée disparue depuis dimanche.

En fin de journée mercredi, les autorités ont retrouvé la voiture qui avait été emportée par la crue. Lundi, le corps de Mike Gagnon a été retrouvé grâce à l'hélicoptère de la Sûreté du Québec.

L'homme, sa compagne et la fillette de celle-ci étaient partis porter secours à des proches, enlisés dans un chemin forestier.

Leur voiture a été emportée par la crue. La femme, qui a réussi à s'agripper à une branche, a pu être secourue.



Veillée au flambeau à Sainte-Anne-des-Monts.

La Sûreté du Québec a déployé jeudi une équipe de plus de 30 agents le long des berges après une décrue des eaux.

L'équipe de l'unité d'urgence de la SQ ainsi qu'un maître chien est également sur place. Un hélicoptère arrivera en renfort jeudi avant-midi.

