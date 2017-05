ADVERTISEMENT

Un saut dans le vide... pour attirer l'attention sur une noble cause. C'est ce qu'a réalisé «capitaine Canderel», en sautant du 9e étage d'un immeuble du centre-ville de Montréal jeudi matin. Son objectif? Inviter le public à prendre part à la lutte contre le cancer en participant au Défi Canderel.



Tous sont ainsi invités à faire un don par message texte afin de décrocher le record mondial du « plus grand montant de dons récolté par SMS en un jour ». Pour aider les chercheurs en cancérologie, il s'agit de texter un POW à 20222.



Les profits seront versés au profit de la recherche sur le cancer au Centre de recherche sur le cancer de Rosalind & Morris Goodman de l'Université McGill et à l'Institut du cancer de Montréal de l'Université de Montréal.