ADVERTISEMENT

Des propriétaires de maisons, d'entreprises ou de terrains se feront exproprier bon gré mal gré, pour faire place aux wagons du futur Réseau de transport métropolitain (REM).

Et les propriétaires visés, éventuellement plus de 200 au total, n'auront pas un mot à dire, étant empêchés de contester cette décision devant les tribunaux, en vertu du projet de loi 137 déposé jeudi par le ministre des Transports, Laurent Lessard.

L'opposition péquiste a aussitôt dénoncé cette attaque directe aux droits des citoyens, à travers un projet de loi qualifié de bulldozer légal.

Les expropriations pourraient être imposées à très court terme, dès l'adoption du projet de loi.

Québec veut procéder très rapidement dans ce dossier prioritaire, un projet majeur de transport collectif, réalisé au coût prévu de 6 milliards $, avec un tracé long de 67 kilomètres ponctué de 27 stations, pour faciliter la circulation dans la grande région de Montréal.

Les échéances sont très serrées pour un projet de cette envergure: on souhaite entreprendre les travaux, chapeautés par la Caisse de dépôt et placement du Québec, à compter de cet automne et transporter les premiers passagers dès la fin de 2020.

En conférence de presse, le ministre Lessard a qualifié le REM de "projet de société". Son collègue responsable de Montréal, Martin Coiteux, en a parlé comme "notre Baie James du 21e siècle".