Le chocolat blanc aurait fait son apparition en Europe durant la Première Guerre mondiale et Nestlé aurait lancé la première barre de chocolat blanc aux États-Unis dans les années 30.

Le terme «chocolat blanc» n’est pas totalement exact. Il s’agit en fait d’un mélange de beurre de cacao (le gras des fèves de cacao), de lait et d’agents épaississants.

Contrairement à ce que vous pouvez voir sur cette image, vous ne devriez pas mélanger chocolat blanc et chocolat noir. Le chocolat blanc doit être chauffé lentement et soigneusement, car il brûle et saisit facilement.