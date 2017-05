Ottawa veut dresser un portrait du marché noir de la marijuana

ADVERTISEMENT

Le gouvernement fédéral collecte des données qui lui permettront de dresser un portrait du marché noir de la marijuana.

Des fonctionnaires recueillent de l'information - allant du prix du cannabis sur le marché noir à la fréquence d'utilisation des consommateurs - dans l'espoir de pouvoir lutter contre la présence du crime organisé dans le commerce, révèlent des documents de Sécurité publique Canada.

Le gouvernement libéral a déposé un projet de loi visant à légaliser et à réglementer l'utilisation de la marijuana à des fins récréatives, dans l'objectif de garder le produit loin des enfants tout en empêchant les criminels de récolter les profits.

Des fonctionnaires ont déjà identifié 45 catégories de données dont ils auront besoin pour évaluer le succès de la nouvelle politique. Le Canada a déjà obtenu les données sur sept d'entre elles, de l'information partielle sur 17 autres et très peu ou pas du tout de données sur les 21 dernières.

Le gouvernement souhaite surveiller les tendances dans l'utilisation du cannabis, surtout chez les jeunes, sur une base annuelle, par le biais d'un sondage canadien sur le cannabis. Santé Canada a lancé ce sondage en mars, auprès de quelque 10 000 Canadiens, selon une porte-parole du ministère.

Les questions liées au crime organisé portaient sur le type et la quantité de cannabis acheté, la fréquence d'achat, la source, le prix d'achat et les contacts entre les utilisateurs et la police, peut-on lire dans des notes datant de mars et dévoilées par la Sécurité publique en vertu de la Loi d'accès à l'information.

L'étude de Sécurité publique Canada sur les coûts du cannabis illégal révèle que:

Le prix du cannabis sur le marché noir est demeuré relativement stable entre 2011 et 2015, baissant d'environ un cent par mois, en moyenne.

Pendant cette période, le prix moyen payé sur le marché noir était de 7,69 par gramme pour un produit de grande qualité, 7,14 pour un gramme de qualité moyenne et 7,26 pour du cannabis de qualité moindre.

En moyenne, la marijuana médicale coûtait près de 2 de plus par gramme que celle achetée sur le marché noir.

