Envie d'une parfaite manucure? Voici les faux pas à éviter à tout prix!

Pas facile d'afficher une parfaire manucure? Si vous suivez nos conseils et astuces, cela devrait vous faciliter la tâche!

1 - Entreposer le vernis dans la salle de bain.

La température de cette pièce change constamment à cause de l’eau chaude de la douche, ce qui pourrait affecter la durée de vie de votre vernis. Laissez plutôt la bouteille dans une pièce sombre et fraîche.

2 - Ranger la bouteille de vernis sur le côté.

Le vernis coulera dans l’embout et vous ne pourrez bientôt plus l’ouvrir! Oubliez la boîte où vos bouteilles se retrouvent pêle-mêle et faites-leur une place pour se tenir bien droites.

3 - Utiliser du dissolvant à ongle pour raviver un vernis usé.

Votre vernis est sec ou se déphase? N’utilisez surtout pas de dissolvant pour le raviver: ce dernier contient de l’acétone qui détruira la formulation de votre vernis. Plongez plutôt le vernis dans une tasse d’eau chaude, la bouteille droite, pendant deux minutes. Votre vernis devrait avoir une meilleure consistance par la suite.

4 - Je tache toujours mes doigts en appliquant mon vernis.

Si vous avez tendance à tacher la peau près de l’ongle, utilisez ce truc: déposez un peu de vaseline sur le bout d’un coton-tige et appliquez-la sur la peau autour de l’ongle, en faisant attention de ne pas toucher l’ongle. Appliquez votre vernis, laissez sécher et nettoyez la peau avec l’autre bout du coton-tige. Le surplus de vernis se sera déposé sur la vaseline au lieu de coller à la peau.

5 - Mon vernis fait des bulles!

Il peut arriver que de l’air emprisonné dans le vernis remonte à la surface lorsqu’il sèche. Résultat? De petites bulles se forment sur le vernis. Pour les éviter, utilisez toujours un dissolvant à vernis avant de commencer le manucure, même sur les ongles nus, afin de retirer toute trace d’humidité. N’agitez pas votre bouteille de vernis, car vous pourriez provoquer la formation de bulles d’air; roulez-le plutôt entre vos mains pour le mélanger. Dernièrement, appliquez-le toujours en couches minces, pour permettre au solvant de s’évaporer et au vernis de sécher proprement.

6 - Le bout de mes ongles est dentelé et effrité.

Vous pourriez bien les abîmer vous-même à cause d’une mauvaise utilisation de la lime. Lorsque vous limez vos ongles, faites toujours un mouvement dans la même direction au lieu du va-et-vient souvent observé: ce geste brise les ongles et par conséquent, les rend plus faibles. En attendant que vos ongles reviennent à la normale, appliquez un durcisseur comme base de vernis ou lorsque vos ongles sont nus.

7 - Ma manucure ne dure jamais longtemps.

Quelques trucs pour allonger la durée de vie de votre manucure: assurez-vous qu’il n’y ait aucun résidu sur vos ongles avant l’application, réappliquez votre vernis de protection après quelques jours et portez des gants lorsque vous lavez la vaisselle. Dernière chose: n’utilisez jamais de gel antibactérien pour les mains. L’alcool qui s’y trouve détruit la couche protectrice de vernis et fait pâlir la couleur.