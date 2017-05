Inondations: Québec revoit ses calculs pour les indemnisations

ADVERTISEMENT

Philippe Couillard est retourné à Gatineau jeudi matin pour survoler, avec Justin Trudeau, les zones inondées.

Les deux premiers ministres ont pu constater du haut des airs, à bord d'un hélicoptère, l'étendue des dégâts. Ils ont ensuite fait quelques pas dans les rues des secteurs affectés, accompagnés du maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin, du député fédéral de ce comté, Steven MacKinnon, et des ministres fédéraux de la Sécurité publique, de la Défense et de l'Environnement.

Dans le point de presse qui a suivi, M. Couillard a dit que son gouvernement était à revoir les calculs pour les programmes d'indemnisation. M. Trudeau, pendant ce temps, a reparlé de la nécessité de s'adapter aux changements climatiques.

"Si on a des événements qui sont censés arrivés à tous les cent ans seulement qui arrivent à toutes les décennies, ou à tous les deux ou trois ans, il va falloir qu'on repense à comment on bâtit nos villes, comment on prévoit nos infrastructures", a avancé M. Trudeau.

"Il va falloir reconstruire mieux pour qu'on ne soit pas en train de faire face à la même situation dans cinq ans, dans 10 ans, dans 20 ans", a-t-il encore dit.

Alors que l'attention se tourne vers la Mauricie, où M. Couillard prévoit "des problèmes plus importants au cours de la fin de semaine", la situation à Gatineau s'améliore. Jeudi matin, dans sa dernière mise à jour, la ville a confirmé que les niveaux d'eau continuent de baisser et que la phase de rétablissement est entamée.

De nombreuses rues sont encore fermées, mais les axes routiers majeurs, comme l'autoroute 50, sont rouverts à la circulation depuis mercredi matin.

La ville prépare une grande corvée qui se fera une fois que l'eau sera complètement retirée des rues.

"La bataille n'est pas terminée. (...) Il y a encore des gens qui sont dans leurs maisons, qui se battent pour leurs maisons. Il y a beaucoup de gens qui veulent y retourner. Il y a des infrastructures à sécuriser avant que ce soit possible", a averti le maire Pedneaud-Jobin.

Les soldats déployés par Ottawa comptent rester pour prêter leur aide pour la suite. M. Trudeau a assuré que les militaires canadiens, dans ce genre de circonstances, "arrivent vite, mais repartent lentement".

