La ligne de croisières de Disney s'arrêtera à Québec en 2018

Les Croisières de Venise-sur-le-Lac Venise-en-Québec a bien changé. On a revampé la marina, construit une jolie auberge avec spa et un charmant restaurant, le Bistro l’Ô-Vive. Les berges ont été aménagées et le nouveau quai de bois mène au bateau de Croisière de Venise-sur-le-Lac. Les couchers de soleil sont magnifiques sur le Lac Champlain. Lors de la croisière, il est possible de déguster un repas gastronomique, assister à un spectacle tout en admirant les montagnes du Vermont et les rives des Cantons-de-l’Est pour une charmante soirée d’été.

Grandes Croisières fluviales Montréal-Québec Les Croisières AML proposent une multitude de différentes thématiques pour satisfaire tous les goûts. Celle qui a attiré mon attention est la croisière Montréal-Québec avec une nuit au Hilton Québec ou au Château Laurier. Les repas sont servis à bord et les gens peuvent profiter d’une soirée à Québec. Une bonne façon de partir en escapade sans avoir à prendre la voiture en se laissant bercer au rythme du long fleuve tranquille. Les départs : 5, 12 et 19 août 2015.

Croisière aux baleines Grand-Fleuve La grande favorite des Européens, cette croisière vous propose une excursion à la rencontre des mammifères les plus impressionnants de la planète au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. L’instant où ces créatures majestueuses osent montrer le bout de leur queue ou vous font le cadeau de s’amuser autour du bateau devient un moment inoubliable. Sortez les appareils photo!

Croisière à L’Isle-aux-Grues L'archipel de L'Isle-aux-Grues est un groupe de 21 îles dans le fleuve Saint-Laurent en face de Montmagny. Les capitaines Lachance vous raconteront les histoires savoureuses de la vie insulaire de ses 130 habitants, les richesses de cette petite bourgade qui avait tant séduit le grand peintre Riopelle. On vous dévoilera aussi que c’est presque le seul endroit où l’on peut assister à la Mi-Carême, une fête pratiquement oubliée, mais tout à fait vivante à l’Isle. Ne manquez pas de passer à la fromagerie!

Croisière à Grosse-Île Visiter Grosse-Île, c’est marcher sur les traces de quelque 4 millions d’immigrants qui, entre 1832 à 1937, c’est-à-dire durant 105 ans, ont dû subir une quarantaine après un voyage éprouvant en bateau. On y retrouve 7553 sépultures surtout des Irlandais dont 5000 sont décédés du typhus durant la seule année 1847, laissant de nombreux orphelins adoptés par des familles québécoises. Grosse-Île est le témoin d’une page importante de notre histoire racontée aujourd’hui par des comédiens pour un véritable voyage dans le temps à la fois instructif et émouvant. On embarque sur la croisière à Berthier-sur-Mer.

Croisière gourmande sur le Grand Cru Situées à seulement une heure quinze de Montréal, les croisières gourmandes et musicales sur le lac Memphrémagog dans les Cantons de l’Est sont vraiment très accessibles pour une escapade d’un soir. Ces croisières auront lieu tout l’été, mais deux dates importantes sont à retenir si vous aimez les spectacles intimes accompagnés d’un repas gastronomique : le 24 juillet, avec Brigitte Boisjoli et le 21 août avec Ima. Vous avez même la possibilité de choisir votre menu.

Croisière aux îles de La Madeleine À partir de Montréal, cette croisière nous transporte sur le fleuve Saint-Laurent d’où l’on peut observer la ville de Québec à la nuit tombante illuminée de mille feux, le Rocher Percé au grand jour, l’Île Bonaventure et ses fous de Bassan, avant d’apercevoir au loin les rives de sable rouge, les falaises escarpées et les maisonnettes colorées des îles de La Madeleine. On peut même emporter sa voiture puisque le bateau est aussi un traversier et demeurer quelques jours aux Îles. Les Madelinots à bord sont absolument charmants et la qualité gastronomique compense amplement pour la modestie du décor des chambres. J’ai appris à décortiquer un homard en quelques minutes à peine.

Croisières Nordik Partez à l’aventure pour une expérience unique où se mêle la vraie vie à bord d’un navire-cargo desservant les petits villages de la Côte-Nord et celle des quelques passagers. Partagez la salle à manger, la cafétéria, le salon et la salle d’entraînements du navire N/M Bella Desgagnés avec des marins au travail. Une incursion privilégiée, ponctuée de courtes escales. Les croisières sont de 4 à 7 jours et il est possible d’embarquer son véhicule et ne prendre qu’un aller simple. Du véritable tourisme d’expérience.

Croisière Tapis Rouge sur le Cavalier Maxim La croisière gastronomique à bord du Cavalier Maxim au départ du quai King-Edwards dans le Vieux-Port de Montréal est une très belle excursion pour les plus fin palais. Nous avons opté pour la crème de la crème, c’est-à-dire le forfait Tapis Rouge. Wow! Six services, une bouteille de vin, petite table en amoureux au bord de la fenêtre, accès VIP… c’était vraiment une expérience formidable. On longe les îles de Boucherville durant le coucher de soleil au son de la musique live. Le plus sympathique, c’est qu’au retour, le pont du navire se transforme en piste de danse animée par un DJ. Nous avons passé une soirée exceptionnelle.