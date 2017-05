Nomadsoul1 via Getty Images

Si vous ne regardez dans la cuvette après avoir fait vos petits besoins, sachez qu’il faudrait sérieusement envisager de changer vos habitudes.

Une étude anglaise datant de 2014 montre que 27% des participants examinaient régulièrement leurs excréments mélangés au papier de toilette après avoir déféqué, alors que 6% avouaient n’avoir jamais jeté un coup d’œil.

Les résultats sont alarmants, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que vous pensez. Votre caca peut révéler beaucoup plus que si vous avez mangé du maïs ou non hier soir. La couleur et la forme de vos selles peuvent en réalité montrer des signes avant-coureurs de troubles médicaux comme le cancer du côlon.

Dans la vidéo (en anglais) ci-dessous, le média Seeker révèle à quoi une crotte normale devrait avoir l’air en termes de forme, grosseur, couleur et consistance.

Si vos selles n’ont pas l’air de celles montrées dans la vidéo, vous n’avez pas à vous précipiter chez le médecin. Tout le monde a sa propre vision de ce qui est normal, donc si vous ne voyez pas de courbe en C ou n’avez pas un étron de couleur brun-moyen, pas de panique – votre corps ne produit peut-être juste pas des excréments comme ça depuis toujours! L'important est d'avoir à l'oeil tous les changements qui peuvent survenir et de consulter un spécialiste de la santé lorsqu'un changement se fait remarquer.

Et si vous observez constamment des selles très liquides et foncées, il serait indiqué de prendre un rendez-vous avec votre médecin, comme ces caractéristiques sont souvent liées à d’autres problèmes médicaux, y compris les blocages internes.

