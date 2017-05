Bar George: tout nouveau, tout beau!

ADVERTISEMENT

Si pour vous le succès d'une soirée au restaurant passe autant par l'atmosphère et la beauté des lieux que par la qualité du service reçu et de la nourriture servie, réservez tout de suite une table au Bar George.

Le restaurant Bar George prend place dans le Mount Stephen Club sur la rue Drummond dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Cette majestueuse résidence datant du 19e siècle a également servi de club privé jusqu'en 2011 avant d'être reconvertie en un bar, un restaurant et des salles privées pour les groupes. Le tout premier propriétaire de cette résidence était un dénommé Georges d'où le nom du restaurant.

Les lieux sont à couper le souffle et nous transportent à une autre époque. Le décor a été savamment remis au goût du jour tout en gardant son charme d'antan. Des éléments nouveaux ont été ajoutés sans qu'on puisse vraiment savoir différencier ce qui est d'origine de ce qui ne l'est pas. Les plafonds cathédraux, l'abondance de boiseries, les vitraux, les cheminées ont encore la vedette. La touche élégante et ancienne se fait sentir jusque dans le choix de la coutellerie et de la vaisselle en porcelaine.

Parlons bouffe

Le menu est parfaitement à l'image de l'endroit et fait honneur aux classiques de la cuisine britannique. Tout y est cohérent et succulent à quelques détails près. Les plats de viande sont des valeurs sûres. On vous recommande l'épaule de porcelet (29$) qui est savoureuse et le poulet de Cornouailles tendre et juteux enveloppé dans son nid de pâte (27$). Les amateurs de poisson trouveront également quelques options, dont une morue rôtie d'une fraîcheur incroyable.

Nos coups de coeur vont surtout aux entrées qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Vous pourriez même en commander deux, ou trois si vous avez un bon appétit, et en faire votre repas complet. La salade de chou et chicorée façon César est incroyable (13$) , le tartare de boeuf parfaitement relevé (18$ en entrée et 30$ en plat) et le crumpet au poisson fumé garni d'oeufs de poisson est unique (16$).

La carte des desserts est courte, mais efficace. Ceux qui aiment les desserts fruités et plus légers opteront pour le désordre de Stephen, une coupe garnie de morceaux de meringue, de baies et de crème fraîche parfumée, alors que ceux qui ont la dent sucrée se laisseront tenter par un gâteau-pudding au whisky avec son caramel de dattes et de mélasse. Complètement cochon!

Notre plus grande surprise? Les prix qui sont vraiment raisonnables et très bien établis en fonction de ce qu'on retrouve dans notre assiette.

Le restaurant sert également le déjeuner et le lunch en plus du brunch la fin de semaine.

Bar George, c'est aussi bien sûr un bar, qui se trouve dans la pièce adjacente à la salle à manger. C'est le renommé mixologue Maxime Boivin qui a conçu la carte des cocktails. Le bar circulaire en marbre surplombé d'un lustre géant donne envie d'y passer la soirée. D'ailleurs, tous les repas peuvent y être servis si vous préférez manger au bar plutôt qu'à la salle à manger.

Les cocktails ont tous été confectionnés avec soin. Vous y trouverez des classiques comme le Old Fashioned et des cocktails signature avec une touche anglaise comme le Golden Square Mile Sour. Le plus difficile sera de choisir lequel commander!

Bar George

1440, rue Drummond, Montréal.

www.bargeorge.ca