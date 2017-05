ADVERTISEMENT

Anna a porté le collier offert par son petit-ami pendant près d'un an, avant d'y découvrir... une bague de fiançailles, racontent nos confrères du HuffPost américain.

Tout commence quand Terry offre ce pendentif fabriqué de ses mains en pin de Huon (arbre que l'on trouve dans la région de Tasmanie en Australie) à sa belle, pour le premier anniversaire de leur couple.

C'est au cours d'un voyage dans les grottes de Smoo cave au Royaume-Uni un an plus tard que le jeune homme décide de tout révéler à sa future femme.

"J'ai choisi Smoo Cave parce que c'était un endroit dont nous avions parlé de visiter lors de notre première rencontre, et 'smoo' vient d'un vieux mot nordique pour 'cachette', alors je pense que j'aurais des points supplémentaires pour cela", explique Terry au HuffPost.

Terry a ensuite demandé le collier à Anna prétextant vouloir faire une photo avec. Puis, une fois le couple devant les grottes, le jeune homme se lance et demande Anna en mariage en sortant le collier qu'il avait au préalable ouvert.

Elle se tenait là avec ce regard complètement confus et stupéfait sur son visage, et quand elle a finalement compris ce qui venait de se passer, elle a crié: 'Oui!' Et s'est jetée sur moi", raconte Terry.

"Il lui a fallu quelques instants pour comprendre que l'anneau avait été dans le collier depuis que je lui avais offert". La réaction de sa future épouse fut un mélange de "joie" et de colère". "Attends, c'était là tout le temps? Je pourrais l'avoir perdu, idiot!", a-t-elle grondé son fiancé.

Terry a réalisé une vidéo retraçant cette incroyable histoire.

