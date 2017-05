Comment chouchouter la peau sensible de bébé?

ADVERTISEMENT

Saviez-vous que la peau de bébé peut perdre son hydratation cinq fois plus rapidement que la nôtre?

Voilà pourquoi il est recommandé d'utiliser des produits nettoyants très doux et hydratants. Chez les tout-petits, la barrière cutanée n'est pas encore assez mature pour protéger complètement l'épiderme. C'est pourquoi on observe souvent divers problèmes cutanés comme des rougeurs, de l'eczéma et des démangeaisons. Le choix des produits est donc primordial et la prévention est votre meilleur allié.

Une façon simple de protéger la barrière cutanée est de ne pas prolonger à l'extrême le moment du bain puisque l'eau assèche rapidement la peau. En sortant du bain, asséchez bien la peau et prenez soin de toujours appliquer une bonne crème hydratante sur le corps de bébé incluant le visage, mais en évitant la région des yeux.

Redoublez de vigilance face à des produits pour bébés parfumés qui contiennent très souvent des composantes chimiques à moins d'indications contraires. Surveillez la liste des ingrédients et fuyez tout ce qui contient des parabènes ou des phtalates.

Les produits qu'on aime

Baby Dove

Nettoyant, shampoing, pain de savon, lotion et lingettes, les produits de la gamme ont été testés et approuvés par des dermatologues et pédiatres et tous les ingrédients ont été soumis à de stricts contrôles toxicologiques et de sécurité. Les produits de la gamme hydratation sensible sont sans parfum. Leurs nettoyants offrent un apport en lipides essentiels pour protéger la barrière cutanée de la peau. Un gros plus! On aime aussi leurs petits prix!

Bébé Hibou

Bébé Hibou a fait son succès avec son Liniment oléo-calcaire, le premier produit du genre sur le marché québécois. Destiné au nettoyage des fesses de bébé après les nombreux changements de couche, il prévient merveilleusement bien l'érythème fessier avec sa formule utlra douce à base d'huile d'olive. Une mousse lavante douceur (14,99$) et un baume réparateur apaisant (16,99$) se sont ajoutés à la famille Bébé Hibou. Les produits sont bios et sans parfum et ça, on adore!

Souris verte

Les produits Souris verte sont élaborés à partir de plantes biologiques, sont sans parfum ni colorant et sont une marque de confiance depuis plus de 10 ans. On aime la grande variété de produits qui répond à tous nos besoins; de la crème bobos bio, à l'huile de massage en passant par le beurre corporel ultra hydratant et le shampooing.

