Le Burj Khalifa à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Achevée en 2010, cette tour, conçue par le bureau d’architectes Skidmore, Owings and Merrill, a une hauteur de 828 mètres et comprend un total de 163 étages. Cependant, le Burj Khalifa pourrait bien se faire détrôner bientôt par le Kingdom Tower à Jeddah. Avec une hauteur de d'un kilomètre, le projet de cette nouvelle tour, lancé en 2013 devrait largement dépasser le leader actuel.

Avec une hauteur de 632 mètres, le Shanghai Tower dans la ville chinoise de Shanghai est presque 200 mètres moins grand que le Burj Khalifa à Dubaï. La tour ne s’achèvera qu’en 2014, son gros œuvre est déjà terminé. Le Shanghai Tower contiendra les ascenseurs les plus rapides du monde qui montreront la tour avec une vitesse de 18 mètres par seconde.

Le Makkah Clock Royal Tower avec son trait le plus marquant – le beffroi. Le cadran est si grand qu’on peut voir l’horloge même depuis une distance de 25 kilomètres. La tour mesure 601 mètres de hauteur. Elle a été achevé en 2012 et se trouve à La Mecque en Arabie Saoudite.

Le One World Trade Center à New York City fait 541 mètres de hauteur, il est le plus haut gratte-ciel dans la ville de New York. Il est construit sur le site de l’ancien World Trade Center qui était détruit lors des attentats terroristes du 11 Septembre 2001. Son achèvement est prévu pour le printemps 2014.

Le Taipei 101 a une hauteur de 509 mètres. Entre 2004 et 2007, il était même la plus haute tour du monde, avant d’être surpassé par le Burj Khalifa. Il se trouve dans la ville taïwanaise Taipei et du nombre et comporte 101 étages au total. Grâce à son design extraordinaire, le gratte-ciel a gagné l’Emporis Skyscraper Award en 2004.

Le Shanghai World Financial Center mesure 493 mètres. Le bâtiment, grâce à sa forme connu sous le nom de « ouvre-bouteille ».

L’International Commerce Center à Hong Kong. Le gratte-ciel à 484 mètres de hauteur héberge le plus haut hôtel du monde sur ses derniers 17 étages et est aussi le plus haut bâtiment à Hong Kong.

Les tours jumelles des Petronas Towers à Kuala Lumpur. Elles sont d'une hauteur de 452 mètres et appartiennent aux bâtiments les plus connus de la capitale de Malaisie, grâce notamment à la Skybridge. La Skybridges allie les deux tours qui allie les deux tours au 41e et 42e étage.