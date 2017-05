ADVERTISEMENT

Coup de tonnerre dans le monde des programmes de fidélisation. Air Canada annonce qu'elle mettra en place son propre programme, mettant du même coup fin à son entente avec Aéroplan.

À compter du 30 juin 2020, Aéroplan ne sera plus le programme de fidélisation d'Air Canada. L'entreprise précise toutefois qu'elle «s'engage à préserver le cours normal des activités jusqu'en 2020, en assurant une transition harmonieuse vers le nouveau programme». Ainsi, les membres Aéroplan peuvent continuer d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan.

«Le nouveau programme, qui sera lancé en 2020, nous permettra d'offrir plus de possibilités d'accumulation et d'échange, un service plus personnalisé et une meilleure expérience numérique aux clients d'Air Canada», soutient Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers, dans le communiqué émis jeudi matin.

L'entreprise répond d'ailleurs à plusieurs questions que pourraient se poser les membres:

Avant le lancement du nouveau programme d'Air Canada en juin 2020, ils seront en mesure d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan contre des primes Aéroplan, notamment des vols d'Air Canada et de ses partenaires commerciaux Star Alliance, conformément au programme Aéroplan.

Après juin 2020, les milles obtenus pour les vols d'Air Canada et des transporteurs Star Alliance seront portés au crédit du compte créé dans le cadre du nouveau programme, et les clients seront en mesure de les échanger contre des primes, dont des vols d'Air Canada et de ses partenaires commerciaux Star Alliance.

Les milles Aéroplan accumulés jusqu'en juin 2020 continueront d'être associés aux comptes des membres Aéroplan et continueront d'être assujettis aux conditions de ce programme.

Air Canada a l'intention de continuer à proposer Aimia, pour les membres Aéroplan, des places en échange de primes après 2020, à des tarifs concurrentiels par rapport à d'autres programmes de fidélisation.

Les voyageurs les plus assidus de la Société continueront de profiter de la reconnaissance du statut Air Canada Altitude et des privilèges de voyage qui y sont associés, en fonction des vols qu'ils prennent au cours d'une année avec Air Canada et les transporteurs Star Alliance. Toutes les activités liées au statut obtenu et à l'admissibilité au programme Million de milles seront également reconnues dans le cadre du nouveau programme.

«En gérant notre propre programme, comme le font tous nos concurrents nord-américains, nous pourrons mieux prendre soin de nos clients, en prenant des décisions en temps réel qui répondent à des besoins précis», a ajouté M. Smith.

Reste à voir si les membres seront satisfaits!