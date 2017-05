ADVERTISEMENT

Les autorités ont décrété l'état d'urgence dans la municipalité de Yamachiche pour cinq jours.

Jusqu'à 40 mm de pluie sont attendus d'ici dimanche.

Alors que la décrue est amorcée dans certaines régions du Québec, les autorités estiment que le pire pourrait être à venir en Mauricie. Le niveau du fleuve et du lac Saint-Pierre est encore élevé et il va continuer de monter, surtout avec la pluie annoncée.

Un texte de Marie-Ève Trudel

«On prévoit des précipitations importantes pour la fin de semaine. Dépendamment de l'endroit où on se trouve, ça pourrait être de 20 mm à 40 mm de précipitations. Lorsqu'on se dirige vers la Mauricie, on parle d'un impact plus important», a dit le ministre de l'Environnement, David Heurtel.

En point de presse mercredi matin, le ministre a mentionné que la région a reçu l'équivalent d'un hiver et demi de neige.

Les niveaux du fleuve et du lac Saint-Pierre pourraient rester à une hauteur élevée jusqu'au début de la semaine prochaine, selon la Sécurité civile en Mauricie et au Centre-du-Québec.

«L'ensemble du fleuve va être impacté par les marées», a dit le directeur de la Sécurité civile régionale à l'émission Facteur matinal, Sébastien Doire.

Une donnée imprévisible : le vent

Les municipalités surveillent l'évolution de la situation de près. C'est le cas notamment à Batiscan où des pompiers de Québec ont prêté main-forte pour reconstruire une digue temporaire qui avait cédé en bordure du fleuve, au chemin Couët.

«Nous ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est d'entendre qu'il va y avoir du vent nord-est, dit la mairesse de Batiscan, Sonya Auclair. Nous c'est très problématique quand c'est du vent, même s'il n'est pas fort. Quand l'eau est haute et qu'il vente, ça fait des vagues et les vagues, ça brise», ajoute-t-elle.

La Ville de Nicolet continue de recommander à des dizaines de résidents de quitter leurs maisons. 17 rues sont visées par la recommandation d'évacuation.

«Les accès routiers nous inquiètent, c'est pour ça qu'on ne prend pas de chances pour la sécurité des gens, mais aussi pour la sécurité des pompiers, des policiers, des ambulanciers qui pourraient avoir à secourir ces gens-là», dit la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois.

Du côté de Bécancour, la Ville double les effectifs du Service de sécurité incendie sur le terrain pour effectuer de la surveillance et visiter les maisons à risque.

Les prévisions pour le fleuve

Les prévisions changent régulièrement. Selon les derniers relevés, le niveau du fleuve devrait encore monter mercredi à Nicolet, où un avis d'évacuation préventif a été émis mardi soir. Des pointes à 3,96 m sont à prévoir demain et vendredi.

À Trois-Rivières, les plus récentes données sont moins pessimistes qu'elles ne l'étaient mardi. La Sécurité civile prévoit que le niveau du fleuve montera jusqu'à 3,83 m demain et vendredi, alors qu'elle prévoyait initialement un sommet de 3,93 m. La Ville de Trois-Rivières ferme l'accès à l'île Saint-Quentin en raison de la crue des eaux.

Le lac Saint-Pierre devrait atteindre 3,73 m.

Ile Bizard, 5 mai 2017





Décrue de la rivière Saint-Maurice

Les autorités civiles notent un signe d'encouragement en Mauricie : le débit de la rivière Saint-Maurice est élevé, mais le niveau est à la baisse.

La Ville de Shawinigan estime qu'une trentaine de résidences sont encore menacées par la crue des eaux, mais que le pire est passé.

«On est sur la bonne voie, dit le maire de Shawinigan, Michel Angers. Graduellement, on va voir le niveau baisser».

En Haute-Mauricie, le niveau de l'eau est à la baisse sur route forestière 25 entre Parent et Wemotaci.

Selon les autorités, les résidents de Parent peuvent maintenant se rendre à La Tuque sans danger, même en auto.

Il faut cependant être prudent. Il y a des travaux aux ponts des kilomètres 61 et 75.

Le maire de La Tuque se rendra à Parent, ce soir, afin de rencontrer la population, à 19 heures 30, à l'école.

Bilan quotidien des inondations au Québec -166 municipalités touchées

-3882 résidences inondées

-2721 personnes évacuées

-557 routes inondées

-126 glissements de terrain Source : Gouvernement du Québec

