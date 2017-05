Netflix révèle certains détails de la saison 2 de «13 Reasons Why»

ADVERTISEMENT

On ne les pensait pas si bavards! La saison 2 est tout juste confirmée que Netflix et le créateur de la série «13 Reasons Why» commencent déjà à révéler des détails des épisodes à venir...

Ce mardi 9 mai, Bryan Yorkey a accordé une entrevue à Entertainment Weekly. Il y dévoile les points clés de la saison 2 et Netflix a également résumé ces nouveautés sur les réseaux sociaux. Car si la première saison était tirée du best-seller de Jay Asher, pour la suite, ça n'est plus le cas...

What we know about @13ReasonsWhy season 2 — so far pic.twitter.com/PMUaIe6Zy8 — Netflix US (@netflix) May 9, 2017

«Voilà ce qu'on sait sur la saison 2 de "13 Reasons Why" actuellement», a tweeté Netflix.

«On découvrira d'autres perspectives sur l'histoire d'Hannah», peut-on lire en premier sur la liste de Netflix. Dans EW, Bryan Yorkey en dit plus : «Cette saison nous ramènera dans le passé, dans l'histoire d'Hannah. Nous obtiendrons de nouveaux éléments de contexte sur les événements que l'on connaît déjà, nous verrons des choses dont on n'avait pas connaissance avant. De quoi combler des lacunes et mieux comprendre qui était Hannah Baker et ce qu'était sa vie».

Le créateur de la série promet qu'il continuera à suivre l'évolution des personnages touchés par la disparition d'Hannah et les autres événements marquants de la saison 1. «L'histoire de Jessica continuera alors qu'elle tente de guérir et de retrouver une vie normale», précise d'ailleurs Netflix.

Un nouveau narrateur et une autre technologie désuète

«Il n'y aura qu’un narrateur, mais ce ne sera pas Hannah. Les cassettes, c'est fini», tweete aussi Netflix. Plus de Hannah Baker «live et stéréo» dans la saison 2, donc. Bryan Yorkey explique toutefois qu'une autre technologie désuète viendra prendre le relais des cassettes audio. Une technologie que les ados devront «googler», s'amuse-t-il. Un bon vieux caméscope? La cassette vidéo semble être une piste envisageable quand on prête attention au symbole «lecture» qui apparaît à la fin du premier aperçu de la saison 2.

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on May 7, 2017 at 8:00am PDT

Le créateur de la série promet également que le public apprendra ce qu'il advient d'Alex et que Bryce devra faire face aux conséquences de ses actes. «J'ai envie de voir quelqu'un le frapper en plein visage», lâche-t-il.

Cette saison explorera aussi «ce que c'est d'élever des garçons pour en faire des hommes et la façon dont on traite les femmes dans notre culture», explique Bryan Yorkey.

