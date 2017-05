ADVERTISEMENT

Si « cachez ce sein que je ne saurais voir » est l'un des credos d'Instagram, nombreuses sont les modeuses et fashionistas qui s'amusent à laisser deviner un peu, beaucoup, de leur poitrine, le plus souvent avec chic et élégance. D'un chemisier transparent à une poitrine suggérée sous un voile, l'idée est de se dévoiler avec style.

Celle qui ose le plus et le plus souvent étant clairement Emily Ratajkowski. Pas une semaine ne s'écoule sans une photo d'elle en bikini des plus osés, ou carrément nue. Pas très loin derrière Les soeurs Hadid, Gigi et Bella, sans oublier leur BFF, Kendall Jenner bien sûr.

« Pourquoi? » - c'est clairement la question que l'on peut se poser. On y verra aucune prise de position féministe ni un engagement particulier. Rien de nouveau sous le soleil, la nudité a toujours fait vendre. Et dans le cas des beautés Instagramées, la (sur) exposition de leurs attributs féminins dans les médias sociaux faire partie intégrante de leur activité quotidienne. Nouveauté tout de même, on se dévoile avec style - et lookée. Au programme des silhouettes au parfum très mode agrémentée des accessoires les plus en vue du moment - que l'on adoptera (nous le commun des mortels) pas avant des lustres.

Pourquoi Instagram - qui bannissait à tout va - ne réagit pas à certains clichés? Allez savoir!

#emilyratajkowski #bustywomen #sèxy #hot #celebrities A post shared by 15k pics 257k followers (@celebrities_bikini_sexy_etc) on May 9, 2017 at 12:44pm PDT

morning stretch 😆☕️ happy Tuesday @dailyfrontrow @mertalas @erinparsonsmakeup @brycescarlett A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Mar 28, 2017 at 6:47am PDT

playing dress up A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Apr 29, 2017 at 9:49am PDT

Today🤞🏼Off to La La Land @nike A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Mar 21, 2017 at 5:41pm PDT

Hi neighbours 🙋🏼 📷 @morganelay A post shared by Adenorah (@adenorah) on Apr 27, 2017 at 9:28am PDT





