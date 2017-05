Louis-José Houde renonce à la Fête nationale

ADVERTISEMENT

Ce n’est pas Louis-José Houde qui animera le grand spectacle de la Fête nationale à Montréal, le 23 juin prochain. Trop occupé avec son nouveau one man show, Louis-José Houde préfère novembre, l’animation prochaine de son 12e Gala de l’ADISQ, et le collectif Bonne fête Montréal, auquel il prendra part mercredi prochain, le 17 mai, l’humoriste a décidé de renoncer à la grande célébration de la Saint-Jean-Baptiste sur la Place des Festivals.

«Malheureusement, je ne peux pas le faire cette année, a confirmé Louis-José Houde, en entrevue avec le HuffPost Québec, mercredi. Avec le spectacle que je lance, et qui sera à l’Olympia de Montréal à l’automne, et puisque je refais l’ADISQ, il a fallu que j’écarte des choses, que je fasse des choix. Donc, je ne fais pas la Fête nationale cette année.»

«Mais je n’ai pas fermé la porte à le refaire, s’est-il empressé de préciser. J’espère que je pourrai le refaire plus tard, peut-être l’an prochain. Parce que cette soirée-là, je me trouve toujours très chanceux d’être là, à ce moment-là. Comme Québécois, comme Montréalais, ça me rend bien fier.»

L’identité du nouveau maître de cérémonie du spectacle de la Fête nationale à Montréal, homme ou femme, sera dévoilée le 29 mai prochain, lors de l’annonce de la programmation de l’événement.

Louis-José Houde offrira un numéro au Centre Bell dans le cadre de Bonne fête Montréal, mercredi prochain, 17 mai, un grand happening animé par Guy A.Lepage pour célébrer les 375 ans de la ville. Toutes les dates de sa tournée Louis-José Houde préfère novembre sont disponibles sur son site web. Il est également la tête d’affiche du film De père en flic 2, qui sortira dans les cinémas le 14 juillet prochain.

