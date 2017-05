ADVERTISEMENT

Katherine Levac ainsi que Jay Du Temple, deux humoristes un peu trop drôles et adorables qui formeraient potentiellement un des couples les plus enviés du Québec… Un peu trop beau pour être vrai, non?

Eh oui, Internet a peut-être plus d’imagination que la vraie vie. Katherine Levac a publié un cliché d’elle et du jeune homme l’enlaçant dans un bar ce dimanche. «Allo @jaydutemple je t'aime plus que j'aime les lynx #yavaitdestresses», écrivait-elle dans la légende de la photo.

Allo @jaydutemple je t'aime plus que j'aime les lynx #yavaitdestresses A post shared by @katherine_levac on May 6, 2017 at 9:12pm PDT

«Êtes-vous en couple?», c’est la question qui revenait en boucle de la part des fans sous la photo de la jeune femme.

L’humoriste a décidé de mettre les points sur les «i» dans une seconde photo publiée ce mardi. «On était heureux de porter du rose. #codef #codeg #miaw #bff#onestpasuncouplesorry», peut-on lire sur le cliché ci-dessous.

On était heureux de porter du rose. #codef #codeg #miaw #bff #onestpasuncouplesorry A post shared by @katherine_levac on May 9, 2017 at 9:52am PDT

Toute cette histoire n’était qu’une fabulation.