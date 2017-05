ADVERTISEMENT

Le best-seller partiellement biographique de Josélito Michaud, Dans mes yeux à moi, sera librement adapté dans une toute nouvelle série dramatique qui sera diffusée à ICI Radio-Canada au cours de la saison 2017-2018. Ce drame est écrit par Serge Boucher, à qui ont doit notamment Feux et Aveux, réalisés par Claude Desrosiers qui sera également en charge de cette nouvelle série dont le tournage débute ce samedi 13 mai.

Olivier, le titre de l’émission, raconte l’histoire d’un petit garçon abandonné par ses parents et se promenant d’une famille d’accueil à l’autre. On verra donc non seulement son histoire, mais aussi celles des gens qui prendront soin de lui et des différents villages ou il va rebondir. C’est en même temps une occasion de découvrir le paysage du Québec entre 1960 et 1980 où le filet social ainsi que l’influence religieuse étaient bien différents. Disons que ça promet d’être assez bouleversant.

Sylvie de Morais, Francis-William Rhéaume, Sébastien Ricard, Évelyne Rompré, Kathleen Fortin, Jean-Marc Dalphond, France Castel, Catherine Proulx-Lemay, Émilie Bibeau, Steve Laplante, Isabelle Vincent, Sonia Cordo, Mathéo Piccinin, Florence Patry-Jacques, Simon Pigeon, Jasmine Lemée, Luka Limoges, Étienne Gallois et Mathieu Drouin font partie de la distribution. C’est Anthony Bouchard qui interprétera le rôle-titre enfant, mais l’acteur qui se glissera dans la peau d’Olivier adolescent n’a pas encore été dévoilé.

