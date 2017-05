ADVERTISEMENT

Un tout nouveau concept de restauration rapide version santé vient de naître à Montréal et les solides entrepreneurs derrière le projet voient déjà grand.

Parmi le noyau de Foodchain, on compte le chef éclaté du Montréal Plaza, Charles-Antoine Crête, le fameux boulanger de Hof Kelsten, Jeffrey Finkelstein, le réputé designer Zébulon Perron, et le consultant en stratégie Jean-François Saine qui a entre autres compté parmi ses clients les restaurants St-Hubert.

«En optant pour un décor minimaliste et autant de vitres, on a voulu montrer qu’on n’avait rien à cacher et qu'on préfère miser sur la qualité du produit plutôt que les artifices. [...] On peut voir toutes les étapes de la production autant dans le restaurant que de la rue », affirme le designer. Bien différent de ce à quoi les grandes chaînes de restauration nous avaient habitués.

Cap sur la fraîcheur

Au menu, on retrouve d’alléchants bols de légumes fraîchement coupés devant le client à l’aide de machines industrielles. « Pour comparer, il y en a sept ici. Et il n’y en a qu’une pour desservir tout l’aéroport », nous confie M. Saine. Les cuistots ajoutent ensuite aux bols 100% végé la vinaigrette et une petite touche croustillante.

On craque, entre autres, pour la Chou Radis et sa sauce au kimchi, la Endive Poire verte à la coriandre et sauce au yogourt assaisonné au cumin, ou encore la Fenouil Daikon et sa sauce nori. On attrape au passage un Pain magique, une heureuse rencontre entre le croissant et les crottes de fromage.

Les bols coûtent entre 9$ et 11$.

Foodchain! Ouverture le lundi 15 mai! #eatfoodchain Une publication partagée par Zebulon Perron (@zebulonperron) le 9 Mai 2017 à 19h04 PDT

Le but de l’équipe élite derrière Foodchain - à qui s’ajoute d’autres grands noms de la gastronomie québécoise comme Cheryl Johnson et Sébastien Blanchette de Montréal Plaza et Phillip Viens de Maison Publique - est d’exporter le concept ailleurs au Québec et à l’étranger. Ils testeront le prototype de la rue McGill College puis partiront à la conquête du Canada.

Toutes les recettes ont d'ailleurs été testées dans les cuisines du Montréal Plaza et même approuvées par leurs clients. Les meilleures ont été retenues pour Foodchain.

Le restaurant situé en plein cœur du centre-ville sur McGill College est en mode «soft opening», et plusieurs clients curieux s'y précipitent déjà. L’ouverture officielle est prévue le 15 mai prochain.

Foodchain

1212 McGill College, Montréal

www.eatfoodchain.com

