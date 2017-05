ADVERTISEMENT

L’acteur américain Michael Parks est décédé, ce mercredi 10 mai, à l’âge de 77 ans.

Au cours de ses 57 ans de carrière, Parks a notamment tenu des rôles dans la série Twin Peaks, ainsi que dans les films Kill Bill, From Dusk Till Dawn, Tusk, Argo, Django Unchained, Red State et The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford.

En plus de sa prolifique carrière d’acteur, Michael Parks est également l’auteur de plusieurs albums de musique country, sortis pour la plupart au début des années 1970.

