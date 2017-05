Ces photos de la reine Elizabeth II conduisant sa Jaguar valent de l'or

ADVERTISEMENT

Douce balade, Votre Majesté?

La reine Elizabeth II a été repérée en train de conduire sa Jaguar en revenant de l’église ce dimanche.

La monarque était accompagnée d’un de ses gardes de sécurité.

Selon The Telegraph, la dame de 91 ans est la seule personne du Royaume-Uni qui a l’autorisation de conduire sans permis.

La reine a d’abord appris à conduire en tant que mécanicienne durant la Seconde Guerre mondiale, selon l’Express. On l’a aussi aperçu à quelques occasions au volant de sa Range Rover aux alentours de Sandringham estate.

Alors que le palais de Buckingham annonçait la retraite du mari de la reine d’Angleterre la semaine dernière, voici quelques clichés d'elle au volant qui semble en pleine forme ci-dessous.

the queen driving herself home from church today is currently my favorite internet photograph pic.twitter.com/uPLFb8H2cz — Kate Bennett (@KateBennett_DC) May 7, 2017

@OldSchRides At age 91, surprise Queen Elizabeth II driving her Jaguar pic.twitter.com/mto80Tg7ew — OMAR S (@ZNASCOOL) May 9, 2017