Beyoncé prend de nouvelles photos très stylées avec ses jumeaux

ADVERTISEMENT

Après avoir annoncé qu’elle était enceinte de jumeaux en janvier dernier, Beyoncé ne cesse de faire parler d’elle et de sa bedaine.

C’est sur Instagram que la star a dévoilé une séance photo très stylée. Elle réussit à nous prouver une fois de plus que peu importe les circonstances, la diva arrive à avoir un maximum de classe.

C’est dans une robe de soirée noire, ajustée au corps et fendue à l’épaule droite qu’elle nous surprend cette fois-ci. Pour ne pas prendre froid, une veste dorée vient parachever à la perfection ce look de maternité qui lui sied à merveille.

Avec son chapeau noir, ses lunettes de soleil, ses boucles d’oreilles argentées, ses souliers plateformes noires et un sac GG Marmont avec la mention Loved; on adore ses accessoires.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 9, 2017 at 3:54pm PDT

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 9, 2017 at 3:54pm PDT

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 9, 2017 at 3:54pm PDT

On peut se le dire, Beyoncé sait comment tirer avantage de ses formes durant sa grossesse!