QUÉBEC – Le gouvernement Couillard dit avoir « tout fait » pour que Montréal accueille le siège social de la Banque de l’infrastructure du Canada.

« Oui, on a tout fait et pas juste nous. Tant les milieux d’affaires et économiques de Montréal ont bien fait entendre leur voix par tous les moyens publics et privés », a commenté Jean-Marc Fournier, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

M. Fournier s’attend maintenant à ce qu’Ottawa entame « dès maintenant » les démarches nécessaires pour que le projet du Réseau électrique métropolitain aille de l’avant dès que la Banque sera créée.

Du côté des partis d’opposition, on accuse les libéraux provinciaux de ne pas avoir su s’imposer face au gouvernement Trudeau pour faire valoir les intérêts du Québec dans ce dossier.

« Maintenant, c’est systémique, le Québec ne peut pas avoir sa juste part de ses propres impôts, des décisions fédérales structurantes parce qu’il n’est pas écouté à Ottawa, il n’est pas respecté, il n’est pas craint », a commenté le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

Plus tôt cette semaine, André Lamontagne, porte-parole de la CAQ en matière d’économie, disait que le premier ministre Philippe Couillard ne s’était pas « imposé afin d’assurer à Montréal des retombées concrètes et tant attendues ».

L’Assemblée nationale a voté à l’unanimité une motion de la CAQ visant à déplorer la décision du fédéral de choisir Toronto plutôt que Montréal pour sa Banque de l’infrastructure du Canada.

