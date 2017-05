ADVERTISEMENT

Le printemps pluvieux vous donne la mine basse et le teint terne ? Coup de projecteur sur une marque québécoise: Nuda. Lancée il y a deux mois à peine, l’entreprise connaît un véritable engouement pour ses solutions de bronzage à vaporiser tout en offrant une alternative sécuritaire aux rayons du soleil et au bronzage en cabine. On en profite aussi pour faire un tour d'horizon des propositions dans ce domaine.

L’effet Nuda

Fondée à Québec par deux jeunes entrepreneures, Geneviève Beaulieu et Mahay Dumas-Tremblay, la nouvelle marque fait sensation sur les réseaux sociaux. Plusieurs blogueuses et personnalités, dont Béatrice Bouchard, font partie des clientes et affichent leur mine bronzée sur les différentes plateformes.

En quelques semaines, Nuda est débarquée dans 23 salons d’esthétique au Québec et d’autres devraient s’ajouter prochainement, même hors du Québec, selon les deux fondatrices, visiblement emballées par l’enthousiasme que suscite leur marque.

C’est que, au-delà d’une grande visibilité médiatique, le concept de bronzage à vaporiser est actuellement très en vogue aux États-Unis et en Australie. De plus, les brumes teintées instantanées de Nuda, - lesquelles ont été développées aux États-Unis -, sont composées d'ingrédients d'origine naturelle approuvés par Santé Canada. Les produits sont 100 % vegan et ne contiennent pas d'huile de noix. Ils sont aussi enrichis d'aloès, de vitamines (A, C, et E) et d'extraits de thé blanc et vert. De quoi plaire à une large clientèle soucieuse de sa santé!

Appliquées en salon par une technicienne, les bruines teintent instantanément l’épiderme. Pas de peau orangée à la Donald Trump !, assurent les deux entrepreneures. L’effet bronzé et naturel dure jusqu’à une dizaine de jours. Le coût varie de 35 $ à 45 $.

Airbrush ou spray tan ?

Les bruines teintées de Nuda sont de type « airbrush », une expression fort populaire dans les salons d’esthétique. Cette technique nécessite la présence d’une technicienne qui vaporise de façon manuelle la formule sur tout le corps de la cliente pour en garantir un résultat personnalisé et adapté à sa carnation de peau et à sa morphologie.

Plusieurs salons proposent l’alternative du spray tan qui se fait seul, dans une cabine fermée. La solution bronzante est projetée sous forme d’une bruine de façon automatisée. Quel que soit l’option désirée, il vaut mieux bien préparer sa peau avant de se rendre en salon.

Voici cinq conseils pour optimiser votre bronzage:

- Exfoliez et hydratez votre peau les jours précédant votre visite au salon

- Douchez-vous et procédez au rasage au moins 3 heures avant la séance

- Évitez le maquillage, le parfum, les déodorants et les crèmes

- Portez des vêtements foncés et amples

Faire son propre autobronzant

Encore plus naturel que l’autobronzant biologique, il existe sur le Web plusieurs recettes à concocter soi-même à partir d’ingrédients de son garde-manger!

Le plus populaire est la poudre de cacao. Mélangée à une crème hydratante ou à un sérum, elle colore légèrement la peau d’une teinte plus ou moins brune, selon la quantité que l’on a utilisée. C’est d’ailleurs le truc de beauté de plusieurs personnalités, dont celui de la fondatrice du mouvement Zero Waste Home (Zéro déchet), Bea Johnson qui en applique sur ses joues à tous les jours. Un conseil : ayez la main légère pour éviter de sentir le chocolat de Pâques!

Sans oublier la carotte, un aliment riche en vitamines et en minéraux, qui accélère le bronzage. Boire un jus de carotte à tous les matins favoriserait ainsi à colorer légèrement la peau et à chasser le teint terne. On peut aussi la consommer en comprimés ou mettre une goutte huile essentielle dans notre crème hydratante.

Enfin, le thé noir a aussi des vertus pour la peau. On le retrouve d’ailleurs dans plusieurs cosmétiques autobronzants sur le marché. Pour le préparer soi-même, versez deux cuillères à soupe de thé noir dans un quart de litre d'eau bouillante et laissez reposer pendant deux jours. Cet autobronzant naturel pourra ensuite être appliqué sur votre visage, avec un coton ou une lingette. À noter que cette recette ne se conserve pas plus de sept jours.





Close  Les autobronzants du printemps-été 2017 sur  

Issu d’une nouvelle technologie associant l’actif DHA (dihydroxyacétone) à un système de diffusion unique, l’autobronzant Photoderm de Bioderma permet une meilleure imprégnation et coloration sur tout le corps. À vaporiser sur une peau sèche. 20 $

Grâce à sa texte biphasique à double action, l’autobronzant Tonique de Biotherm procure un hâle uniforme, radieux et léger, en plus de laisser la peau du corps satinée. On aime aussi sa douce fragrance. 38 $

Éclat et bonne mine garantis avec l’autobronzant Addition Concentré Éclat pour le visage de Clarins qui se mélange à notre crème pour le visage ou même à un sérum de jour ou de nuit. Quelques gouttes suffisent pour avoir un teint radieux et sur mesure, 32 $.

Chez Esthederm, la formule autobronzante Reflets de soleil s’adapte en fonction de la peau. Les carnations claires et sensibles préféreront le lait pour le corps, qui procure un hâle léger. Tandis que la gelée permet un hâle plus intense. 49 $ chacun

Gagnant de plusieurs prix, l’hydratant Éclat Naturel raffermissant pour le corps de Jergens est une valeur sûre à petit prix. Il crée peu à peu un effet bronzé grâce à sa nouvelle formule au thé noir en plus de réduire l’apparence de la cellulite. 13 $

Exit les gambettes blanches! Le gel autobronzant Flash Bronzer pour jambes de Lancôme est un incontournable pour leur procurer un hâle naturel comme au retour des vacances! 41 $

Pour les peaux claires ou intolérantes au soleil qui souhaiteraient tout de même afficher un léger hâle, La Roche-Posay propose un gel fondant à base d’eau thermale qui convient à toutes les peaux et qui assure un teint uniforme. 24 $

Nouvellement offert en brume « comme dans un salon airbrush », l’autobronzant Sublime Bronze de L’Oréal procure une couverture plus large, sèche rapidement et révèle un hâle naturel en deux à quatre heures. 18 $

Geneviève Beaulieu et Mahay Dumas-Tremblay, propriétaires de Nuda.

Geneviève Beaulieu et Mahay Dumas-Tremblay, propriétaires de Nuda.

Chaque séance de Nuda est offerte à partir de 35 $ et le bronzage dure environ dix jours.

Les solutions de bronzage sont offertes en trois teintes (qui peuvent être mélangées) : latte, moka et espresso.

La mousse hâle profond de St.Tropez procure le bronzage le plus foncé qui soit en une seule application. Le produit sèche en 60 secondes et révèle un hâle riche qui dure jusqu'à une semaine. 54 $

La lotion autobronzante progressive fabuleuse à l’huile de marula de Vita Liberata s’applique comme un hydratant quotidien pour le corps et, au fil des jours, procure un effet doré. Offerte chez Sephora, 38 $  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





- Des produits de beauté inspirés de la famille Simpsons

- La nouvelle tendance tatouage? Le Helix Tattoo (PHOTOS)