Avez-vous déjà embrassé un étranger après quelques verres de trop au bar? Alors vous êtes déjà familier avec les puissants effets de l'alcool.

Selon une nouvelle étude de terrain publiée dans le Journal of Social Psychology , boire trop rend tout le monde beaucoup plus attirant aux yeux des personnes hétérosexuelles – et pas seulement le sexe opposé.

Pour les besoins de l'étude, 83 adultes hétérosexuels ont été sondés lors d'une soirée. Les participants ont été questionnés sur le nombre de boissons alcoolisées qu'ils ont consommées. Ensuite, on leur montrait une vidéo de 40 secondes d'une personne attirante dans un bar. Les cobayes ont ensuite été amenés à déterminer à quel point ils seraient prêts à faire des choses avec la personne dans la vidéo comme lui payer un verre ou retourner à la maison en sa compagnie.

Sans surprise, les chercheurs de l'Université Western Illinois ont trouvé que les hommes démontraient le même intérêt sexuel pour les femmes, peu importe la quantité d'alcool qu'ils avaient consommée. Cependant, plus les hommes buvaient, plus ils commençaient à être intéressés par l'homme qui apparaissait dans la vidéo. Les hommes qui n'avaient rien à boire ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'intérêt pour l'homme de la vidéo, tandis que les participants masculins qui avaient bu plus de 10 consommations ont évalué l'homme presque aussi attirant que la femme dans la vidéo.

«Plus particulièrement, la consommation d'alcool était reliée à l'augmentation de l'enthousiasme sexuel des hommes envers un partenaire de même sexe, suggérant un potentiel changement dans le comportement normatif occasionnel de nature sexuel chez les hommes hétérosexuels», ont écrit les chercheurs selon Medical Daily. « L'envie sexuelle a seulement été influencée par la consommation d'alcool et l'attrait perçu envers un prospectif partenaire de même sexe."

Du côté des femmes, les chercheurs ont remarqué que plus une femme boit, plus elle devient attirée par l'homme et la femme dans la vidéo.

L'étude appuie la notion selon laquelle la sexualité n'est pas aussi noire et blanche que l'homosexualité et l'hétérosexualité et devrait être perçue comme fluide.

De nombreuses études montrent que les Américains sont plus critiques à l'égard de la bisexualité chez les hommes, ce qui pourrait expliquer pourquoi il faut beaucoup plus de consommations pour que les hommes expriment leur intérêt envers un partenaire de même sexe.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.