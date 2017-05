Styles de soirée: le lancement VIP de « 300 raisons d'aimer Montréal » (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

Mardi 9 mai se déroulait le cocktail de lancement du livre « 300 raisons d'aimer Montréal » signé Claire Bouchard. La soirée s'est déroulée au restaurant Butterblume de Montréal, adresse tendance pour des brunchs au top. De nombreuses personnalités étaient présentes au lancement en grande pompe. Notre photographe était de la partie pour immortaliser des styles chics!

«300 raisons d’aimer…», la collection est une idée originale de Marie-Joëlle Parent

«300 raisons d’aimer…» est le fruit de la longue réflexion, appuyée par Les Éditions de l’Homme, de l’auteure Marie-Joëlle Parent l’idéatrice de la collection. Son premier livre et le premier tome de la collection, 300 raisons d’aimer New York, est paru en mars 2015. Depuis, Marie-Joëlle a signé 300 raisons d’aimer San Francisco, paru en octobre 2016, et est devenue directrice de collection. Elle signe la préface de chacun des tomes dont elle n’est pas l’auteure.

