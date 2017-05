Un couple de réfugiés syriens a prénommé son fils Justin Trudeau

ADVERTISEMENT

Un couple de réfugiés syriens a voulu rendre hommage au premier ministre canadien en appelant son fils Justin Trudeau. Une façon très spéciale de remercier l'homme politique d'avoir permis leur arrivée au Canada.

Le petit Justin Trudeau est né le 4 mai à Calgary. Ses parents, Muhammad et Afraa Bilan, sont arrivés au Canada en février avec leur fille Naya (4 ans) et leur fils Nael (3 ans).

"Nous aimons cet homme, nous l'apprécions", a déclaré Afraa Bilan au Toronto Star. "Il aide énormément de réfugiés. Il est la raison pour laquelle nous sommes au Canada. Les parents du petit Justin Trudeau ont fui Damas après avoir appris qu'Afraa était recherché par les autorités syriennes selon la BBC. Il avait déjà été emprisonné auparavant.

Le couple fait parti des 35 000 réfugiés syriens accueillis au Canada depuis le début de la crise migratoire.

...indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force. #BienvenueAuCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 janvier 2017

Le conflit en Syrie dure depuis près de six ans et a poussé plus de cinq millions de syriens à fuir le pays selon le Haut Commissariat aux Réfugiés. Depuis le début du conflit près de 17 723 prisonniers sont morts en détention en Syrie selon Amnesty International. D'après l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme, 465 000 personnes ont été tuées depuis 2011.

