ADVERTISEMENT

Les projets abondent pour Marilou et Trois fois par jour. Après avoir célébré les quatre ans de la marque, lancé une collection de vêtements pour enfants et une robe qui a fait tant (trop?) jaser, la jeune femme inaugurera un tout premier coin boutique le week-end prochain, tout juste avant la fête des Mères.

L’espace «cueillette » installé dans un coin de son entrepôt de Longueuil est bien sûr très blanc, minimaliste et mignon comme tout.

On y retrouvera les livres et magazines gourmands de la marque, des huiles essentielles ainsi que toute la gamme d’accessoires de cuisine Trois fois par jour, sans oublier la fameuse « robe de maison ».

Le 13 mai, entre 14h et 18h, la populaire entrepreneure sera là en personne pour accueillir les clients et leur servir de bons petits plats et des mocktails. Num, num!

Psst : il y aura des rabais supplémentaires sur place!

636, boulevard Guimond, Longueuil

VOIR AUSSI :