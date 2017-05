On a demandé à Simone Biles de sourire. Sa réponse vaut de l'or.

ADVERTISEMENT

C’est ce qu’on appelle une réponse bien ressentie.

Simone Biles n’était définitivement pas contente lorsqu’elle a reçu les commentaires des juges de l’émission «Dancing with the Stars» aux États-Unis ce lundi et elle était incapable de camoufler sa frustration.

Après sa performance, la juge Carrie Ann Inaba a dit à la gymnaste qu’elle voyait des améliorations chez elle, mais que l’Olympienne devait faire attention de ne pas danser comme si «elle était un métronome».



L’animateur, Tom Bergeron, a sauté sur l’occasion pour dire à la jeune femme qu’il s’attendait à ce «qu’elle sourit à un moment ou un autre quand elle a reçu certains compliments de la part des juges».

(Eh oui, il a osé.)

Simone Biles lui a aussitôt répondu : «sourire ne vous fait pas gagner des médailles d’or».

Après un court silence, on pouvait entendre un «oooh» de l’audience et beaucoup de support pour la gymnaste sur les réseaux sociaux.

Cet article est une adaptation de l’anglais et il a été publié dans sa version originale sur le HuffPost américain.

"Smiling doesn't win you Gold medals." Oh Simone Biles you savage. #DWTS — Eric Mueller (@EricJ_Mueller) May 9, 2017

"Smiling doesn't win you gold medals." - @Simone_Biles 👏👏👏👑 — Alyssa Sharkpelli 🦈 (@iamscarpelli) May 9, 2017

"Smiles don't win gold medals." @Simone_Biles is my SPIRIT ANIMAL. That quote is giving me life during my final finals week 🙌🙌🙌🙌 #allmyvotes — E.Had (@itsehad) May 9, 2017

"smiling doesn't win you gold medals" is likely going to be my life motto from here on out, yas @Simone_Biles yas 💯💯💯 — Carley Berman (@crlybrmn) May 9, 2017