Larissa Waters vient tout juste de marquer l’histoire politique australienne. La sénatrice de 40 ans, née au Canada, est devenue la première femme à allaiter son enfant au Parlement d’Australie.

Selon le Telegraph, Larissa Waters est retournée travailler au Parlement fédéral pour la première fois depuis la naissance il y a 10 semaines de sa deuxième fille, Alia Joy.

Lorsque le besoin s’est fait sentir, la politicienne n’a pas hésité une seconde et a décidé de nourrir son bébé lors d’un vote sur une motion, précise The Independent.

La sénatrice écologiste a célébré la nouvelle quelque temps plus tard sur Twitter.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y

— Larissa Waters (@larissawaters) 9 mai 2017