Un premier marché des vins à Laval

Le plus grand événement dédié au vin jamais tenu à Laval aura lieu ce samedi au Marché 440 de 11h à 18h dans l'espace du marché extérieur. Le marché des vins est une fête gourmande où se rassemblent des producteurs locaux, des exposants internationaux, des amateurs de vins et épicuriens.

Sur place, plus de 100 produits vinicoles seront à déguster et des bouchées seront préparées par le chef exécutif de l’Atelier de Joël Robuchon, Éric Gonzalez. Vous pourrez également assister à des ateliers de dégustation de vins avec Élyse Lambert, 5e meilleure sommelière au monde en 2016.

Procurez-vous vos billets au coût de 10$, 25$, 45$ ou 100$. Selon votre forfait, vous aurez un nombre différent de coupons de dégustations pour les vins et les bouchées.

Les bénéfices de cet événement serviront à la construction d’une école de cuisine pour la Tablée des chefs au Marché 440. Cet organisme à but non lucratif vise à nourrir les personnes dans le besoin et à développer l'éducation culinaire des jeunes dans les écoles secondaires à travers le Québec.

Pour plus d'informations, visitez le site web marche-public440.com