Inondations: qui paiera pour l'armée?

Quelque 1650 militaires sont déployées dans les zones sinistrées du Québec et ils y resteront le temps qu'il faudra, selon les autorités. Si la question de la facture de cette mobilisation a été abordée lundi à Ottawa, elle n'est pas une priorité pour les gouvernements provincial et fédéral.

« Il y a des programmes qui existent de remboursement fédéral. Ne nous inquiétons pas de ça. Cette semaine, on parle des gens, de la sécurité », a lancé le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, est du même avis et affirme que la priorité est de venir en aide aux sinistrés, à parer au plus urgent et que les questions d’argent se poseront plus tard.

La situation devrait par ailleurs s'améliorer bientôt pour les résidents des quelque 170 municipalités québécoises aux prises avec des inondations, puisque la crue a atteint son pic.

Au cas par cas

Depuis 2012, les provinces qui réclament l'aide de l'armée peuvent être facturées en conséquence.

Mais M. Goodale a souligné que dans le passé, il y a parfois eu partage des coûts, et d’autres fois, les Forces armées se sont acquittées de toute la facture. Il ajoute que parfois, « nous réglons ça à l'amiable ».

L’important, selon lui, c’est de faire en sorte que tout le monde en sorte content.

Les relations entre Ottawa et le Québec semblent donc être au beau fixe, ce qui contraste avec la situation qui prévalait en 2011 lors des inondations de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les négociations avaient été tendues entre le gouvernement fédéral conservateur de Stephen Harper et le gouvernement du libéral Jean Charest.

Le sujet ne manquera pas de revenir sur le tapis rapidement une fois le retour à la normale. À la suite de la crise du verglas en 1998, Québec tentait encore, des années plus tard, de se faire rembourser des millions de dollars du fédéral.

L’état de la situation au Québec : 171 villes et municipalités sinistrées;

10 municipalités en état d’urgence (Deux-Montagnes, Gracefield, Île-Cadieux, Laval, Mandsfield-et-Pontefract, Montréal, Pincourt, Pontiac, Saint-Eustache et Terrasse-Vaudreuil);

2733 résidences sont inondées par la crue des eaux;

1940 personnes ont évacué leur résidence;

486 routes sont touchées par la crue des eaux au Québec. Source : Urgence Québec

Les inondations au Québec (2017)

Rigaud, 8 mai 2017

Rigaud, 8 mai 2017

Rigaud, 8 mai 2017

Gatineau, le 8 mai 2017

Gatineau, 8 mai 2017

Hudson, 8 mai 2017

Hudson, 8 mai 2017

Hudson, 8 mai 2017

Deux-Montagnes, 8 mai 2017

Deux-Montagnes, 8 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Luskville, 7 mai 2017

Luskville, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Philippe Couillard, Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Bizard, 6 mai 2017

Ile Bizard, 5 mai 2017





