ADVERTISEMENT

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a obtenu l'appui unanime du conseil municipal pour prolonger de cinq jours l'état d'urgence en vigueur dans trois arrondissements et deux villes liées, à la suite des inondations majeures des derniers jours.

« On a la situation en contrôle, mais on a besoin d'outils nécessaires pour la prévention », a expliqué le maire en séance extraordinaire du conseil. M. Coderre a dit comprendre la frustration des sinistrés, tout en les prévenant que le retour à la normale sera long.

Sur quelque 400 résidences inondées, plus de 240 ont été évacuées.

« On a pris le dessus, on a 600 personnes sur le terrain avec les ingénieurs », a affirmé le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Bruno Lachance. « Plus les jours passent, plus on est fort [...] les digues ont été fortifiées, c'est 24 heures sur 24 », a ajouté celui qui agit comme coordonnateur de la sécurité civile.

M. Lachance invite les citoyens qui le veulent à s’impliquer dans les centres d’hébergement, et non dans les interventions directes, en raison du danger. « On travaille dans des eaux glacées », a-t-il dit.

Tant le maire que la chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville ont encouragé les citoyens à donner généreusement au fonds d'urgence mis en place par la Croix-Rouge.

Le maire Coderre a indiqué qu’il compte organiser une corvée dans les arrondissements touchés de Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Ahuntsic-Cartierville, pour ramasser les sacs de sable qui auront été utilisés pour freiner la progression de l'eau.

Les municipalités liées de Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville sont les autres endroits inondés dans l’agglomération de Montréal.

Avec des informations de Benoît Chapdelaine et Julie Marceau

Close  Les inondations au Québec (2017) sur  

Rigaud, 8 mai 2017

Rigaud, 8 mai 2017

Rigaud, 8 mai 2017

Gatineau, le 8 mai 2017

Gatineau, 8 mai 2017

Hudson, 8 mai 2017

Hudson, 8 mai 2017

Hudson, 8 mai 2017

Deux-Montagnes, 8 mai 2017

Deux-Montagnes, 8 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Pierrefonds, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Luskville, 7 mai 2017

Luskville, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Gatineau, 7 mai 2017

Philippe Couillard, Rigaud, 7 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Rigaud, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Mercier, 6 mai 2017

Ile Bizard, 6 mai 2017

Ile Bizard, 5 mai 2017  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter