Gregory Charles, Marie-Mai et une pléiade de vedettes à Fierté Montréal

Ça grouillera de gros noms au festival Fierté Montréal, du 10 au 20 août 2017. Après avoir déjà révélé que Nelly Furtado y sera de passage le 18 août l’organisation a annoncé mardi matin la liste des autres événements et personnalités qui feront partie de sa programmation. Et elle est longue.



Gregory Charles sera ainsi en charge de l’animation et de la direction artistique du spectacle d’ouverture du vendredi 11 août, sur la scène TD du parc des Faubourgs, nouveau site extérieur principal de Fierté Montréal.



Marie-Mai, Karim Ouellet, Martha Wainwright, les jumelles Barabé, Elisapie Isaac, Matt Holubowski, Dan Bigras, Lynda Thalie, Patrice Michaud, Mara Tremblay, Damien Robitaille, Claude Bégin, Pascale Picard et la chanteuse country Guylaine Tanguay prendront tous part à la fête, laquelle sera précédée d’un DJ set mené par Karim Ouellet aux platines, à 19h.



Ce grand happening donnera le coup d’envoi aux célébrations de Fierté Montréal (ou Fierté Canada Montréal cette année, étant donné qu’on souligne par le fait même le 150e anniversaire du Canada et le 375e de Montréal), qui compteront plus de 150 activités à caractère festif, revendicateur ou communautaire.



Le parc des Faubourgs, sis à l’entrée du pont Jacques-Cartier, sera ainsi le théâtre de 10 spectacles à grand déploiement, en autant de soirs, pendant la semaine et demi de festivités. D’autres prestations seront offertes sur la scène Casino de Montréal, à la place Émilie-Gamelin, ancien site officiel de Fierté Montréal, du 16 au 20 août.



Sont également à noter à l’agenda, un rendez-vous spécial marquant les 30 ans de carrière de Mado Lamotte; trois rassemblements T-Dance (dont un rétro avec le Boogie Wonder Band); une soirée dédiée aux artistes de la relève, autochtones, racisés, bisexuels, queer et trans; un hommage à l’Acadie piloté par Édith Butler, pour saluer la fête nationale des Acadiens; le concert Supernovas, avec Jonas, David Usher, Lulu Hughes, Yann Perreau et Kim Richardson; une présentation d’un collectif de drag queens; un spectacle d’humour animé par Elvira Kurt; une fête cubaine organisée par le Cuban Martinez Show; le «tour du monde multiculturel» Ethnie-Cité, avec Moe Hamandi et Em, de même que des numéros qu’on promet spectaculaires d’une dizaine d’anciennes participantes de l’émission RuPaul’s Drag Race, et de la gagnante de Mx Fierté Canada 2017.



C’est sans compter le traditionnel défilé qui déambulera sur le boulevard René-Lévesque le 20 août, un tournoi sportif, des conférences sur les droits de la diversité sexuelle et la pluralité des genres et une journée communautaire. On a en outre dévoilé que la Canadienne Ria Mae se produira en première partie de Nelly Furtado.



Rappelons que Fierté Montréal en sera en 2017 à sa 11e édition. Son président fondateur, Éric Pineault a qualifié cette prochaine mouture pancanadienne de «charnière», et s’attend à accueillir des foules records pour l’occasion.

