Que se diraient ces gourons de la beauté s'ils avaient à nouveau 13 ans?

Imiter une autre personne ou tenter de surpasser ses plus grandes qualités se traduira assurément par un échec. Le monde serait ennuyant si nous étions toutes semblables, n’est-ce pas? Alors soyez vous-même et priorisez votre croissance personnelle.

Vous êtes toujours la première à féliciter vos amies et collègues pour leurs succès? Alors pourquoi ne prendriez-vous pas cette bonne habitude avec vous-même? Allez devant le miroir et apprenez à vous dire « bravo ! » lorsqu’il le faut.

Ce simple geste vous permettra d’évacuer le stress. Le sourire fait appel à beaucoup moins de muscles qu’une mine renfrognée. De plus, il modifie l’approvisionnement en sang du cerveau et libère des endorphines qui contribueront à votre bonne humeur.

Brûlez des calories et raffermissez vos muscles quelques fois par semaine pendant au moins 30 minutes. Une meilleure forme physique vous donnera plus d’énergie, renforcera votre capacité à relever des défis et rehaussera votre confiance en vous.

Dans le même ordre d’idées, pardonnez vos erreurs et ne manquez pas de célébrer vos victoires. Notez vos petits et grands accomplissements dans un journal personnel. Ainsi, il sera facile de les revisiter pour y trouver des solutions lorsque vous vous sentirez déprimée.

Si vous avez décidé de perdre du poids, par exemple, inscrivez-vous à un groupe de soutien. Les autres membres vous aideront à rester motivée.

Êtes-vous généreuse et attentionnée? Essayez de relever au moins dix traits de caractère positifs, puis consultez cette liste chaque fois que vous aurez le moral en baisse.

Il y a toujours moyen de rendre une journée spéciale. Prenez le temps de regarder un épisode de votre série télé préférée, de marcher au parc ou de vous enfoncer dans un bain moussant. Si vous avez un peu d’argent, offrez-vous une récompense qui ne soit pas de la nourriture, comme une séance de manucure ou un bijou de fantaisie.

Optez pour les aliments les plus sains. Prenez le temps de préparer des repas complets et nutritifs qui vous donneront toute l’énergie nécessaire pour accomplir vos tâches avec enthousiasme. Après tout, il n’y a rien de pire qu’une sensation de lourdeur et de ballonnement au bureau ou lors d’une sortie entre amies.