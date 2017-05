Quand vous buvez accidentellement de l'eau à la plage, voici ce que vous avalez

Non, vous ne buvez pas uniquement de l’eau et du sel lorsque vous avalez une gorgée de la mer à travers votre gosier.

Comme on peut le voir sur le site Colossal, ce cliché du photographe David Littschwager montre le contenu d’une seule goutte d’eau, en provenance de Kailua-Kona à Hawaï, agrandie 25 fois. C’est beau et effrayant en même temps.

It looks like a drawing, but it's a real seawater drop magnified 25x, showing bacteria, larvae, zooplankton & worms https://t.co/cVsU4jfnlf pic.twitter.com/WZ8IfHgcVX

— Massimo (@Rainmaker1973) May 3, 2017