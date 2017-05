ADVERTISEMENT

Âmes sensibles s'abstenir, si vous lisez les lignes qui suivent, l’utilisation de Gravol pourrait être nécessaire…

Barbara Evelyn Marie, une jeune mère habitant l’État de New York aux États-Unis, n’achètera probablement plus jamais cette marque d’eau de coco.

Après avoir bu le contenu du récipient, Barbara a eu des vomissements et la diarrhée durant plusieurs journées. La raison de ses maux, selon elle? Cette chose dégoûtante qui ressemble à un «moule» et qu’elle a trouvée au fond de sa bouteille de marque «Vita Coco» le 26 avril dernier. Un truc ne tournait pas rond lorsqu’elle a aspiré un «morceau» avec sa paille et c'est à ce moment qu'elle a fait cette découverte.

Certains internautes inquiets se sont empressés de lui demander si son eau de coco était périmée. La jeune femme a ensuite spécifié que la date d’expiration du produit était le 17 juillet 2017…

La publication est devenue virale sur sa page Facebook et a été partagée plus de 50 000 fois.