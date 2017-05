Un nouveau clip attendrissant pour la Fondation Jasmin Roy

ADVERTISEMENT

Émilie Bierre et Jasmin Roy unissent à nouveau leurs voix pour lutter contre l’intimidation et l’homophobie. Cette fois, c’est par le biais du très beau clip en noir et blanc Ils dansent, présenté par la Fondation Jasmin Roy, qu’ils font passer leur message de paix et de respect.



Création de Gaëtan Borg et Stéphane Corbin, la chanson Ils dansent est tirée du spectacle Les Funambules, du collectif français du même nom. Elle raconte l’histoire (véridique) de deux pingouins homosexuels vivant leur amour librement dans un zoo, sous les yeux des touristes curieux et des scientifiques, et qui prouvent ainsi que l’homosexualité existe naturellement chez certaines espèces animales, même si les bêtes n’ont jamais fait preuve d’homophobie.



La Fondation Jasmin Roy avance même que le comportement amoureux de même sexe s’observe chez 1500 espèces animales différentes, mais que seul l’humain se comporte de manière homophobe.



La vidéo Ils dansent montre des jeunes s’exprimant librement au moyen de la danse et de la musique, ainsi que des images de ces pingouins affranchis de tous préjugés. Jasmin Roy et Émilie Bierre y chantent ensemble dans de chics habits de scène de style crooner.



«Les injures homophobes telles que «fif» et «tapette» font encore partie, en 2017, des injures les plus prononcées dans les milieux éducatifs. Il est important de soutenir les écoles avec des outils pédagogiques positifs qui leur permettent d’éduquer les jeunes à bien connaître la réalité des communautés LGBT afin de créer des milieux bienveillants pour tout le monde», a plaidé Jasmin Roy.



On invite les gens à partager l’extrait Ils dansent – déjà disponible pour téléchargement gratuit sur le site de la Fondation Jasmin Roy - sur les réseaux sociaux le 17 mai, journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Jasmin Roy et son regroupement encouragent aussi fortement les écoles à utiliser l’outil comme prétexte à aborder la réalité des différences sexuelles auprès de leurs étudiants.



Cette nouvelle œuvre de la Fondation Jasmin Roy sera également lancée en France, pour faire la promotion de la Semaine nationale de lutte contre l’homophobie, tenue par l’organisme Le Refuge, une association de soutien aux jeunes Français rejetés par leurs proches en raison de leur orientation sexuelle. Jasmin Roy sera d’ailleurs l’invité d’honneur de cette semaine nationale, du 15 au 21 mai; il visitera 11 villes françaises et y offrira des conférences portant sur le harcèlement homophobe en milieu scolaire.

À voir également :