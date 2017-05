ADVERTISEMENT

Pour une deuxième année, le projet artistique Tous encrés souhaitent lever des fonds et vaincre les préjugés auxquels doivent faire face les jeunes marginalisés ou en difficulté.

Cette campagne originale veut démontrer aux jeunes qu'être différent par son apparence, son parcours et ses expériences de vies n'est pas synonyme d'échec.

Alex Perron, Emmanuel Auger, Isabelle Desjardins, Geneviève Everell, Jonas, Maxim Martin, Vanessa Pilon et plusieurs autres personnalités québécoises ont accepté de prendre la pose pour cette campagne. Les clichés du photographe Franca Perroto seront mis à l'encan et tous les profits seront versés aux organismes Au Trait d'Union et Dans la rue.

« Quand on est jeune et qu'on est différent, on a l'impression que cette différence est notre pire ennemi. Mais au contraire, c'est notre avantage, notre unicité et il faut l'utiliser! C'est ce que je veux dire à ces jeunes. »

— Alex Perron

ENCRÉS2 from Bon apti on Vimeo.

« Je suis fière d'être moi-même et on souhaite faire notre part pour inspirer les jeunes avec cette campagne. »

— Vanessa Pilon

L'organisme Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire tandis qu’Au Trait d'Union a pour mission de favoriser le maintien scolaire en développant les compétences personnelles, sociales et académiques chez les jeunes.

TAG START { player: "* QC sideview No autoplay", for: "AOL Canada" } -->TAG END { date: 5/9/17 } -->