C'est avec le sourire aux lèvres et l'air confiant que le nouveau milieu de terrain de l'Impact Blerim Dzemaili a été accueilli par une poignée de partisans montréalais à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, mardi.

Après quelques mois de rumeurs, le président de l'équipe, Joey Saputo, avait confirmé en décembre que l'international suisse allait être transféré du Bologne FC à la fin de la saison de son club italien.

Les insuccès de l'Impact ont précipité les choses et l'équipe a officialisé le prêt de Dzemaili mardi. Il pourrait finalement enfiler l'uniforme bleu-blanc-noir dès samedi, contre le Crew de Columbus.





Né en Macédoine et âgé de 31 ans, Dzemaili s'est dit prêt à relever un nouveau défi après huit saisons en Italie.

"Après huit saisons en Italie et après la Suisse, l'Angleterre et la Turquie, je voulais vivre quelque chose de nouveau, a-t-il expliqué lors d'un premier point de presse à l'aéroport au cours duquel il a préféré répondre en anglais, même s'il a enchaîné quelques phrases dans un français plutôt bon. Je suis heureux de pouvoir enfin me lancer dans cette aventure et j'ai très hâte de rencontrer mes coéquipiers et le personnel de l'équipe."

L'Impact espère le voir s'imposer comme milieu offensif central. Avec le Bologne FC cette saison, il a récolté huit buts et trois aides en 31 matchs de Série A.

La semaine dernière, l'entraîneur-chef Mauro Biello avait affirmé qu'il espérait voir l'arrivée du nouveau joueur désigné insuffler un peu de confiance au sein de son groupe. L'attaquant Dominic Oduro avait même dit qu'il voyait l'arrivée de Dzemaili comme une "bénédiction".

Habitué des grands stades européens, Dzemaili ne s'est pas dit effrayé par les attentes, qui seront élevées envers lui.

"Vous savez, après trois saisons à Naples et une autre à Galatasaray, vous vous habituez à la pression parce que là-bas, elle est incroyable, a-t-il affirmé. Je n'ai pas de problème avec ça. Je m'attends à de grandes choses de ma part et j'espère être à la hauteur des attentes de mes nouveaux coéquipiers."

Au cours de sa carrière, Dzemaili a principalement joué en Italie et en Suisse, prenant part à 223 matchs de Série A (Torino FC, Parme Calcio, SSC Naples, Genoa CFC et Bologne FC) ainsi qu'à 111 matchs de Super League, tous avec le FC Zürich. Il a aussi évolué en première division anglaise avec le Bolton Wanderers FC et en Turquie avec le Galatasaray.

Sur la scène internationale, Dzemaili a récolté six buts et trois aides en 56 matchs avec la sélection nationale de la Suisse. Il a notamment disputé trois matchs de la Coupe du monde 2014, au Brésil, et il a commencé trois matchs de la phase de groupes et le match de huitièmes de finale à l'Euro 2016, en France.

Question de ne pas se retrouver trop en terrain inconnu, Dzemaili a indiqué qu'il suivait les activités de l'Impact depuis l'automne dernier. Il a affirmé avoir hâte d'évoluer aux côtés de l'étoile de l'Impact Ignacio Piatti.

Dzemaili a admis en être à sa première visite au Canada. Il sera heureux de retrouver dans le vestiaire Marco Donadel, avec qui il a joué pendant son séjour à Naples.

"Je lui ai parlé et il a dit de belles choses de la place, a dévoilé Dzemaili au sujet d'une discussion avec Donadel. Il m'a dit que nous avions l'occasion d'accomplir quelque chose de spécial ici et je pense que c'est ce que nous voulons tous faire."