Balnéa et Shan s'unissent pour une collection de maillots conçue à 100% au Québec

BALNEA, icône des spas de l’est du Canada, et la Maison SHAN, griffe phare de renommée internationale conçue à 100% au Québec, s’unissent pour lancer une nouvelle collection de maillots de bain. Chic!

Le créateur, manufacturier et détaillant de maillot couture s'est associé à la réserve thermale pour créer une collection haut de gamme, évoquant le voyage, à la fois chic et tonique. Coupes symétriques, couleurs unies et intemporelles et motifs sobres caractérisent ces modèles seconde peau, faits en jersey mat de qualité supérieure; une matière gainante sans doublure.

« Fidèle cliente de SHAN, le chic décontracté, la qualité sans compromis et la créativité exprimée à travers leur marque et les collections m’ont toujours séduite. Faire voyager l’expérience BALNEA à travers leurs maillots relève d’une idée toute naturelle, cette collaboration entre Chantal et moi nous amène à faire avancer nos marques organiquement. » -Stéphanie Emond, Fondatrice et Maître création BALNEA.







« L’idée d’un maillot épousant le corps telle une seconde peau m’est venue lors d’un séjour au BALNEA spa + réserve thermale. La collection BALNEA, c’est une gamme de maillots de bain légers, épurés aux lignes graphiques sans armatures. L’objectif est d’offrir un produit s’harmonisant avec la simplicité et la beauté naturelle du corps. Le résultat; un confort absolu.» – Chantal Levesque, fondatrice de SHAN.





Les collections BALNEA et BALNEA BOUCLÉ par SHAN sont offertes à la boutique BALNEA de même que sur ainsi que dans les boutiques SHAN, dès le début mai 2017.